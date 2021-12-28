شاهد .. أجمل وابرز نجمات السينما المصرية.. نجلاء فتحي ..تحتفل بعيد ميلادها الـ70 مع الأولاد والأحفاد.. لن تصدق كيف أصبح شكلها ؟صورة

انت الان تتابع خبر أجمل وابرز نجمات السينما المصرية.. نجلاء فتحي ..تحتفل بعيد ميلادها الـ70 مع الأولاد والأحفاد.. لن تصدق كيف أصبح شكلها ؟صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

خلال الساعات الماضية، انتشرت صورة للفنانة المصرية نجلاء فتحي على وسائل التواصل الاجتماعي،

بمناسبة عيد ميلادها الـ70 الذي وافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، في أحدث ظهور لها، بعد غياب سنوات طويلة منذ اعتزالها العمل الفني.



هذا وظهرت ملامح الكبر على الفنانة نجلاء فتحـي، وذلك في صورة نشرها المخرج والإعلامي محمد خضر له بصحبة زوجته ياسمين أبو النجا ووالدتها الفنانة نجلاء فتحـي وابنته زين على حسابه الشخصي على موقع ” إنستغرام“.

زوج إبنة الفنانة أرفق الصورة بالتعليق، قائًلا: “نصحتها أنها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وصممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”.



ووفق صحيفة "المرصد" حصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي أجمع كاتبيها أن نجلاء فتحي كانت وما زالت وستظل جميلة.