شاهد .. اطلت كما ولدتها أمها .. مريام كلينك تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً باقوى مشهد اغراء في الكون.. اتفرج

انت الان تتابع خبر اطلت كما ولدتها أمها .. مريام كلينك تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً باقوى مشهد اغراء في الكون.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العارضة اللبنانية مريام كلينك ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع فيديو لها أثناء استحمامها داخل خمامها الشخصي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، نشرت العارضة مريام كلينك مقطع فيديو جريئ عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " في حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام ظهرت فيه أثناء استحمامها في " الجاكوزي " الخاص بها دون ملابسها.

وظهرت في الفيديو وهي تداعب جسدها بالصابون دون ارتداء ملابسها داخل الحوض وتقوم بحركات مليئة بالجرأة واللامبالاة.

وتصدر مقطع الفيديو محركات البحث في الساعات الماضية بسبب جراتها في عرض محتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الخشية من احد.

من جهة أخرى ، دائما ما تثير مريام كلينك الجدل في الاوساط الفنية بسبب محتواها الجريئ والصادم بعض الشئ عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

الجدير بالذكر أن العارضة مريام كلينك ، بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد غطلاقها أغنية استعراضية بعنوان " فوت الجول " والتي حازت على أعلى مشاهدات عبر منصة اليوتيوب حينها بسبب ما تضمنته من ايحاءات جنسية صادمة.