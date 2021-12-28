شاهد .. الفنانة سهير رمزي تعرضت لمحاولة للقتل قبل عدة سنوات ..المفاجأة بمن حاول قتلها؟

انت الان تتابع خبر الفنانة سهير رمزي تعرضت لمحاولة للقتل قبل عدة سنوات ..المفاجأة بمن حاول قتلها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت سهير رمزي لـ"محاولة للقتل"، قبل عدة سنوات لاسباب عائلية لم تكن في الحسبان.

وكانت الاسباب هي خلافات عائلية مع زوج انفصلت عنه، وقالت إنها كانت قد طلبت الطلاق منه إلا أنه رفض تماما.

وقالت في حوار على قناة "dmc" المصرية إن "زوجها جاء يوم الحادث، لموقع تصوير مسلسلها في الفيوم، ليحاول إقناعها بالتراجع عن فكرة الانفصال، إلا أنها أصرت على موقفها" مضيفة "أنها اضطرت أن تذهب في نفس اليوم إلى طبيب الأسنان".

وتابعت أن "زوجها لاحقها بسيارته، حتى فوجئت بخروج سيارة من وراء لوري كبير لتصدمها من الأمام، مما أدى إلى انحراف سيارتها في الصحراء، لكنها فوجئت بأن نفس السيارة تعقبتها لتصدمها مرارا، هذا ما تسبب في انقلاب سيارتها".

وأضافت الفنانة: "كنت مستغربة إن اللي خبطني عنده إصرار إنه يقلبني بالعربية، حسيت أن الحادث مش صدفة، كإنه شيء مدبر".

وأشارت رمزي إلى أن "زوجها ترجل من سيارته، ليرى ماذا حل بها، ظنا منه بأنها ستخرج كجثة هامدة هي ووالدتها من السيارة، إلا أنهما لما يصابا بخدش واحد".

وتابعت أنها "اتهمته بمحاولة قتلها، لأنه لم يحرك ساكنا، ورفض تحرير محضرا بالواقعة، هذا ما أدى إلى انفصالهما في النهاية"، وقالت: "استغربت إنه مجريش ورا اللي خبطني، ركبنا معاه العربية، لكن في النهاية انفصلت عنه".

وكانت الفنانة الكبيرة سهير رمزي، كشفت تفاصيل زيجاتها المتعددة، التي وصلت إلى 8 مرات، أولها حينما كانت في السادسة عشر من عمرها، من الملحن الكبير حلمي بكر، وآخرها من رجل الأعمال علاء الشربيني، التي تعد أطول زيجاتها، بعد أن استمرت 17 عاما.