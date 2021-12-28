شاهد .. لازم يعني لازم تبوس..بذكاء أجبره المخرج على تقبيل السندريلا سعاد حسني.. في اجرأ مشهد وبعد ذلك صلى واستغفر وتاب إلى الله؟

انت الان تتابع خبر لازم يعني لازم تبوس..بذكاء أجبره المخرج على تقبيل السندريلا سعاد حسني.. في اجرأ مشهد وبعد ذلك صلى واستغفر وتاب إلى الله؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

طريقة حديثه التي تمزج بين الكوميديا والفلسفة والسخرية من كل شيء، وهيئته الملفتة التي يظهر بها في وسائل الإعلام ومعظم أعماله الفنية، جعلت الفنان محيي إسماعيل يصنع لنفسه مكانة مميزة في الوسط الفني.



درس في كلية الآداب بقسم الفلسفة، والتحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي وقدم عدداً من المسرحيات منها "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية"

كان منجذبًا لتقديم الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، حتى أصبح متخصصًا في الأدوار المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.



ويعد محيي اسماعيل أحد مؤسسي مسرح المائة كرسي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969 وكان أول أجر حصل عليه كان 100 جنيه نظير دوره في فيلم "بئر الحرمان" الذي شارك في بطولته مع الفنانة الراحلة سعاد حسني.



وبسبب التزامه الديني في ذلك الوقت، رفض "إسماعيل" تقبيل سعاد حسني في "بئر الحرمان"، لكن المخرج كمال الشيخ أصر على أن يؤدي هذا المشهد، وأوضح إسماعيل أنه بعد أداء المشهد استغفر الله وذهب لأداء الصلاة.

وعن الواقعة قال الفنان المصري محيي إسماعيل، إنه استغفر الله بعد تقبيله الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم “بئر الحرمان”، مؤكدًا أنه لا يحب مشاهد القبلات في السينما لأنه فعل لا ينبغي أن يحدث أمام الناس.



و أضاف “إسماعيل”، خلال لقاء سابق ببرنامج “100 سؤال”، المذاع على قناة “الحياة”، أنه رفض تقبيل سعاد حسني، و أن البعض هدده بأن عدم تقبيله لها لن يجعله يرى السينما مرة أخرى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل هو فيلم "الكنز"، حيث جسد دور كبير الكهنة وقال إنه اضطر إلى حلاقة شعره بالكامل على مدار 21 يومًا.