شاهد .. كأنها حوريه على الارض :الفنانة سيرين عبد النور تحبس انفاس الجمهور وتخطف الأنظار باللون الأخضر؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حوريه على الارض :الفنانة سيرين عبد النور تحبس انفاس الجمهور وتخطف الأنظار باللون الأخضر؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت النجمة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل انستغرام مجموعة صور.

ظهرت سيرين في الصور مرتدية جامبسوت باللون الأخضر، وحبست أنفاس الجمهور بجمالها.

تميز الجامبسوت بفتحة صغيرة عند منطقة الصدر، ونسقت مع الاطلالة مجموعة أكسسوارات ناعمة.

كما سرحت شعرها القصير بتسريحة الوايفي وطبقت ماكياج ناعم على وجهها.

وعلقت على المنشور قائلة: “ميلاد مجيد ينعاد عليكن بالفرح والسلام جميعاً”.

مؤخرا توجهت سيرين بالشكر لفريق عمل الحلقة الاستثنائية الإنسانية التي قدمتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد تحت عنوان

“نور العيد” والتي أدخلت من خلالها الفرحة على قلوب الناس الذي حرمتهم ظروفهم من الشعور بالعيد بسبب أوضاعهم السيئة.

وشاركت مجموعة صور لها بصحبة فريق العمل وحرصت على تسميتهم فردا فرداً وعلقت قائلة:”حلقة نور العيد مع احلى فريق عمل شكر كبير للكل

وبالاخص رالف معتوق صاحب الفكرة، و مساعدة الآخر مش جديد عليه ابداً شكراً للمخرج الرائع انطوني يوسف على تعبه واحساسه العالي والشكر الاكبر لـ LBCILebanon”.