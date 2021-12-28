شاهد .. تمارس الاغراء بطريقة مثيرة...مجدداً هيفاء وهبي تشعل الإنترنت بـ مايوه الفاضح من حمام السباحة... اتفرج

انت الان تتابع خبر تمارس الاغراء بطريقة مثيرة...مجدداً هيفاء وهبي تشعل الإنترنت بـ مايوه الفاضح من حمام السباحة... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن المطربة هيفاء وهبى شخصية ترفض الانتقاد وتعشق إثارة الجدل لأن هذا هو مافعلته مؤخرا فقد أحدثت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ظهورها مؤخرا بـ jump suit باللون الأسود أظهرها بشكل مثير للغاية، وتسبب فى ظهور أجزاء من جسدها ولذلك كانت حديث السوشيال ميديا، فيبدو أن الأمر قد أعجبها وعادت مجددا لتسترد رونقها فى إثارة الجدل لتظهر لجمهورها مجددا بالبكينى.

نشرت المطربة هيفاء وهبى صورة لها بالبكينى لأول مرة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام دائما ما كنا نرى صورا لـ هيفاء بالبكينى ولكنها يتم التقاطها بالسرقة ويتم نشرها على المواقع الصحفية أو مواقع التواصل الاجتماعى ولكنها المرة الأولى التى تبادر فيها هيفاء وتنشر هى بنفسها صورتها بالبكينى، وعلى إحدى صفحاتها الخاصة وبالفعل تسببت فى إثارة الجدل مجددا حيث ظهرت وهى ترتدى بكينى باللون الأسود وليس هذا فحسب، ولكنها تعمدت أن يظهر جسدها بالكامل أمام جمهورها فقامت بالتقاط صورتها وهى مستلقية على الأرض، وكانت قد نشرت صورة لها قبل هذه الصورة وهى فى حمام السباحة ولكن لم يظهر شىء من جسدها.

لم تكن هذه المرة الأولى التى تظهر فيها هيفاء بالبكينى ولكن سبق وظهرت به قبل ذلك، واستطاعت عدسات المصورين أن تلتقطها من بعيد، كان آخر هذه المرات هى عندما تم التقاط لها صور وهى ترتدى بكينى باللون الأسود وتشارك عدد من أصدقائها فى حمام السباحة.وأيضا تم التقاط صور لها قبل ذلك وهى على أحد الشواطئ وكانت ترتدى بكينى باللون السماوى وتسير على رمال البحر وأحدثت هذه الصور حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقبل ذلك تم التقاط لها صور أخرى وهى على مركب بحرى فى وسط البحر وكانت ترتدى بكينى باللون الذهبى.