شاهد .. اقوى الاعترافات النارية للفنانه ناهد يسري.. كنت زي الفرس في مشاهدي الجريئة.. وعمرو خالد يجيلي البيت دايماً ..والأفلام متنفعش من غير الاغراء؟

انت الان تتابع خبر اقوى الاعترافات النارية للفنانه ناهد يسري.. كنت زي الفرس في مشاهدي الجريئة.. وعمرو خالد يجيلي البيت دايماً ..والأفلام متنفعش من غير الاغراء؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عرفت في الوسط الفني وأيضا بين النقاد والجمهور بأشهر ممثلة إغراء في فترة السبعينات، وقامت ببطولة العديد من الأفلام في السينما المصرية في عقدي الستينيات والسبعينيات،

وصدمت الجمهور وقتها بجرأة أدوارها، واشتهرت بعدد من الأعمال الفنية تسببت فى إثارة الجدل؛ بسبب مشاهدها الجريئة، إنها الفنانة الكبيرة ناهد يسري.



وفى آخر ظهور لها خصت ناهد يسرى اليوم السابع بحوار خاص عام 2015 بعدما غابت عن الشاشات لمدة 25 عاما ، صرحت فيه بتصريحات جريئة كعادتها إذ قالت: "كنت زى الفرس بجرى ع الرابع.. والأفلام متنفعش من غير بوس.. ارتديت الحجاب ولم أعتزل.. وأديت أدوار إغراء بلا حرج واللى مش عاجبه أضربه بـ"الشلوت" .

وخلال الحوار ظهرت ناهد يسرى بالحجاب، ورغم ذلك لم تشعر بالندم من أعمالها، كما كشفت أنها حجت بيت الله الحرام 7 مرات و29 عمرة، وصرحت أنها لم تكن تصدق أن هناك حجابا فعلا حتى قرأت سورة النور: «وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن»، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وأنا مؤمنة ولا داعى للمكابرة.



وكشفت أنها تستضيف عمرو خالد فى بيتها ليلقى الدروس الدينية على ابنتها ورفيقاتها بالجامعة الأمريكية، وتعطى كلا منهن "طرحة" لتحضر الدرس بالحجاب،

فتنزل من بيتها وهى محجبة رسمياً، ثم تعاود وتقول إن الأفلام ما تنفعش من غير بوس وطول عمر الناس بتحب البوس، وما ينفعش أدخل فيلم وأقول أنا ماتبسش أمال داخلة أعمل إيه أغتت وأقبض ؟!



وحكت ناهد يسرى قصة زواجها الذى اخذها من عالم الفن والشهرة قائلة: "كنت زى الفرس بجرى ع الرابع، وكان الجميع يحبنى إلا أننى لم أكن أحب أحدا، وشعرت أننى أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لى بطلب الزواج رسمياً،

ولم أعد زوجى بالاعتزال وهو لم يفرض علىّ ذلك، وفى ختام حوارها دعت الله أن يغفر لها ويحفظ لها زوجها وأولادها، ويحرم جسدها على النار.