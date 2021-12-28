شاهد .. اية في الحسن والجمال حفيدة الفنان عادل إمام تختطف الانظار بجمالها الساحر في أول ظهور لها - اتفرج الصورة ؟

انت الان تتابع خبر اية في الحسن والجمال حفيدة الفنان عادل إمام تختطف الانظار بجمالها الساحر في أول ظهور لها - اتفرج الصورة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال الأيام القليلة الماضية أعاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يعود لحفيدة الفنان المصري عادل إمام نشرته في وقت سابق على حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وظهرت حفيدة الفنان عادل إمام "هالة مقبل" وهي تقلد جدها ف أحد مشاهده التمثيلية في مسرحيته الشهيرة "مدرسة المشاغبين".وأدت ابنة سارة عادل إمام مقطعاً من مسرحيته الشهيرة وجملة "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف".

وأصبحت هالة مقبل حفيدة عادل إمام، خلال الأشهر الماضية، متصدرة على "الشوسيال ميديا"، بظهورها المتكرر وحديثها عن جدها الزعيم الكبير عادل إمام.

وفي وقت سابق وجهت رسالة مؤثرة لجدها في عيد ميلاده الماضي، وثقت بها أول ظهور لها على "السووشيال ميديا"، وقالت في رسالتها، "إلى أعظم جد في العالم.. إلى الرجل الذي لا ‏يفشل في رسم الضحكة على وجوه الجميع.. أتمنى فقط أن أصبح مثلك في يوم من الأيام، أنت قدوتي".