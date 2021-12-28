شاهد .. افجر ظهور. رولا يموت تكسح ميا خليفة وتصعق الكل وتطل بلا ملابس تماماً كما ولدتها أمها..

انت الان تتابع خبر افجر ظهور. رولا يموت تكسح ميا خليفة وتصعق الكل وتطل بلا ملابس تماماً كما ولدتها أمها.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة رولا يموت لتنشر صورًا جريئة جدًا لها بعدما امتنعت عن النشر لمدة شهر بسبب احترامها لشهداء تفجير بيروت.

أحد متابعيها نشر صورةً لها ظهرت عارية كما خلقها الله، تجلس على كرسي في مكان معتم.

اللقطة أعادت رولا نشرها وتداولها المئات من متابعيها

لا نفهم لمَ تصر رولا على عدم إظهار شخصيتها الحقيقية التي نعرفها جيدًا

نعدها من المثقفات والمتعلمات لا التافهات والاستعراضيات، وكانت عملت في مطار .

الدولي قبل أن تتسبّب إحداهن بطردها، ما عرضها لظلمٍ كبير