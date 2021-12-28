شاهد .. لن تصدق: ليس الزعيم عادل إمام ولا محمد رمضان.. حسن مصطفى يقول رأيه بصراحه عن الممثل ..نمبر ون.. في مصر؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: ليس الزعيم عادل إمام ولا محمد رمضان.. حسن مصطفى يقول رأيه بصراحه عن الممثل ..نمبر ون.. في مصر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يعد الفنان حسن مصطفى الذي ولد عام 1933 أحد أعمدة الفن المصري، وله أعمال مسرحية عديدة ليس فقط مدرسة المشاغبين حيث برز في دور الأب بالمسرحية الكوميدية الشهيرة العيال كبرت.



كما شارك الفنان الراحل فؤاد المهندس في العديد من مسرحياته، وكذلك شاركه العديد من الأفلام السينمائية، كما أنّ له رصيدا كبيرا من المسلسلات التليفزيونية

من أبرزها "بكيزة وزغلول" و"البخيل وأنا" و"رأفت الهجان" ومسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" إضافة إلى مسلسلات إذاعية.

وفي لقاء تلفزيوني مع صفاء أبو السعود كشف حسن مصطفى عن الممثل "نمبر وان" والأعلى أجراً في مصر في ذلك الحين، وهو الفنان حسن فايق، مؤكداً أنه كان يستلم 300 جنيه في الشهر.