شاهد .. ديمي روز بإقوى المشاهد اغراء وهي تقود الدراجة بوضعية فاضحة بالسترينغ وكل شيء ظهر!

انت الان تتابع خبر ديمي روز بإقوى المشاهد اغراء وهي تقود الدراجة بوضعية فاضحة بالسترينغ وكل شيء ظهر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر مؤلف من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.

الجمهور إعتبر أن روز بالغت في تخطيها الخطوط الحمراء في جلسة التصوير هذه.

وكانت قد كشفت ديمي روز عن المزيد من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها في الساعات الماضية، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وإستعرضت ديمي روز جسدها وهي عارية ووضعت على كتفيها جاكيت طويل باللون الأحمر، وإنتعلت حذاء شتوي من الجلد.