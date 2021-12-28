شاهد .. تنبؤات يشيب لها شعر الرأس.. العراف الشهير ميشال حايك: هذا ما سيحدث في هذه 7 الدول عربية .. وأولاد الملوك لن ينجو أحد منهم

انت الان تتابع خبر تنبؤات يشيب لها شعر الرأس.. العراف الشهير ميشال حايك: هذا ما سيحدث في هذه 7 الدول عربية .. وأولاد الملوك لن ينجو أحد منهم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو حديث، للمتنبئ والعراف اللبناني الشهير ميشال حايك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهر في مقطع الفيديو، الذي رصده محرر ميشال حايك، وهو يدلي بتنبؤات مرعبة وكارثية، خلال العام المقبل 2022م.

وقال الفلكي اللبناني ميشال حايك، أن السنة المقبلة، سنة اللاعنوان، لأن الموضوعات فيها سوف تكون مليئة بالأمور المتناقضة.وعدد العراف الشهير، جملة من الأحداث التي ستشهدها العديد من البلدان العربية والعالمية، منها السعودية وليبيا ومصر والكويت وغيرها، وعلى النحو التالي:

ليبيا:

تنبأ ميشال حايك، عودة عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الى سدة الحكم مجددا.

السعودية:

- وريث الحكم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقاوم هزة أرضية.

- ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث إستثنائي.

- المملكة العربية السعودية تستهدف بعدوان.

- محمد بن سلمان يصارع الموج.

مصر:

- الصدمة تختار واحد من مطارات مصر مهبطاً لها. - ظهور زعيم جديد إلى يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- الأخوان المسلمين يقومون بنشاطات تحصد الرؤوس انتقاماً.

- أزمة طارئة في فلك عمرو دياب.

- واحد من السجون المصرية برسم الاهتزاز. - الصدمة تختار واحد من مطارات مصر مهبطاً لها. - ظهور زعيم جديد إلى يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- الأخوان المسلمين يقومون بنشاطات تحصد الرؤوس انتقاماً.

- أزمة طارئة في فلك عمرو دياب.

- واحد من السجون المصرية برسم الاهتزاز.

الإمارات:

- جاهزية للأمن الإماراتي، الانفتاح والسلام .

- التطبيع مع إسرائيل لا يزال بأوله.

الكويت:

- تحطيم رؤوس كبيرة.

- حزن حديث يخيم فوق الكويت.

- تسريب بيانات صادمة تتمحور بخصوص تغييرات جذرية بهوية الكويت.

- طابور خامس يشق سبيله لأركان الحكم.

- الإرهاب يضرب الكويت.

فلسطين:

- مروان البرغوثي إلى الحرية.

- المسجد الأقصى ترتيب الوقائع.

- إسماعيل هنية يركب موجات خطرة.

- دحلان يفاجئ الجميع حتى الإعلام.

- فصيل فلسطيني يتسبب في ورطة لباقي الفصائل.

- عهد التميمي إلى الواجهة.

- بركان تغيير في الجغرافيا والقيادات.

- أمر تنظيمي بصدد المستوطنات يحسم لصالح فلسطين.

- مخاطرة على صحة الرئيس عباس.

- تلميع الأواصر بين الإمارات وفلسطين.الأردن:

- خلل فاضح في أحد الأجهزة الأمنية.

- العيون على أولاد الملك عبد الله.

- مخطط تكفيري عارم لصيد رؤوس.

كما تنبأ أن تتكشف أسرار انفجار ميناء بيروت، وأن تكون أمتن من التفجير نفسه، وأن المرفأ سيفجر ويطير رؤوس ومديرين..

إسرائيل وحزب الله:

وقال ميشال حايك في سياق تنبؤاته التي رصدها محرر "خليجي نيوز" إن إسرائيل ستستهدف مواقع قريبة العهد في لبنان خلال العام الجديد.

وتنبأ بأن ما سيحدث بين إسرائيل وحزب الله سوف تكون حثيثة وعلى مرجعية العين بالعين وصدمة وصدمة مضادة تحت الأرض. وايضا حدوث مواجهات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود البنانية الإسرائيلية.

ميشيل حايك متنبئ لبناني، أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية والتي يطلقها في شهر 12 من كل عام.

ويرى العديد من الناس، أن ميشال حايك، تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب وبدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات، منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.

العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف.وبدأ ميشيل حايك في حقل التنبؤات، منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب.