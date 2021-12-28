شاهد .. ظهور صادم ومفزع.. لنجمة طيور الجنة جنى مقداد تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة والجمهور في حيرة .. ماالذي أصابها؟

انت الان تتابع خبر ظهور صادم ومفزع.. لنجمة طيور الجنة جنى مقداد تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة والجمهور في حيرة .. ماالذي أصابها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة ​طيور الجنة​ بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على أنستجرام، بإطلالة صدمت المتابعين، حيث بدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها.



وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".



تساءل متابعون عن سبب نحافة جنى مقداد في أحدث ظهور لها من خلال حسابها الخاص على موقع "انستغرام"، حيث بدت مختلفة تمامًا عن السابق بعد أن خسرت الكثير من وزنها وازداد جمالها كثيرًا، بحسب ما عبّر عنه المتابعون.



وعن سبب خسارتها الوزن بشكل واضح، نفت مصادر مقربة منها أن تكون قد خضعت لعملية تكميم إذ لا زالت صغيرة جدًا على الخضوع لأي جراحة في هذا الشأن وأضافت المعلومات أنها اعتمدت نظام غذائي صحي وامتنعت عن تناول الحلويات التي تحبها.



يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.