شاهد .. يخلق من الشبه اربعين: اتفرج شبيهة الفنانة دنيا سمير غانم تشعل مواقع التواصل .. لن تصدق مدى الشبه بينهما والمفاجأة في جنسيتها ؟

انت الان تتابع خبر يخلق من الشبه اربعين: اتفرج شبيهة الفنانة دنيا سمير غانم تشعل مواقع التواصل .. لن تصدق مدى الشبه بينهما والمفاجأة في جنسيتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

صدرت دنيا سمير غانم التريند علي مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة ، بعد انتشار صورة لشبيهتها الأجنبية .

وأحدث التطابق المذهل في الشبه بين الفنانة المصرية وشبيهتها الأجنبية ضجة كبيرة ، وتداول المتابعون الصورة معلقين عليها تعليقات كوميدية .

حيث أنه بمجرد نشر الفريق الإيطالي لكرة القدم النسائية عن قميصه الإحتياطي للموسم الجديد ، وظهرت سارة جاما مدافعة إيطاليا البالغة من العمر 31 عاما ،

وهي ترتدي القميص ، اعتقد الجمهور أن دنيا سمير غانم قد انضمت للفريق .وانهالت ردود الفعل ما بين الصدمة والسخرية ، وجاءت التعليقات “ يخلق من الشبه اربعين اهو ده واحدة من الاربعين دنيا سمير غانم إيطاليا ...

تم استحضار شخصية دنيا سمير غانم في فيلم الفرح وصنع منها كلاعبة كرة قدم في فريق محلي " .

وتبلغ سارة جاما من العمر 31 عامًا ، حيث ولدت عام 1989 لأم إيطالية وأب كونجولي ، فيما شاركت على المستوى الدولي مع منتخب ايطاليا ، ولعبت مع الأزوري في 112 مباراة ، وسجلت 6 أهداف .

وتلعب سارة جاما حاليًا لصالح فريق يوفنتوس في خط الدفاع ، وسبق لها أن لعبت لعدة أندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي ما بين عامي 2013 و 2015 ، وانضمت ليوفنتوس عام 2017 .

وتوجت سارة جاما مع فريق بريشيا كالتشيو فيمينيلي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا موسم 2015-2016 ، فيما فازت مع يوفنتوس بالدوري في 3 مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019 2020 ، وكأس إيطاليا موسم .

2019-2018 كما توجت سارة جاما بالسوبر النسائي الايطالي مع بريشيا كالتشيو فيمينيلي عامي 2015 و 2016 ، ومع يوفنتوس عام 2019 .