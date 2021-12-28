شاهد .. زلزال سبعة رختل.. بيلا ثورن تخلع حمالة صدرها أمام المتابعين وتتعمد اثاراة الشهوات .

انت الان تتابع خبر زلزال سبعة رختل.. بيلا ثورن تخلع حمالة صدرها أمام المتابعين وتتعمد اثاراة الشهوات . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت النجمة الأميركية، ​بيلا ثورن​، مجددا الجدل من خلال صور اغراء جديدة نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت بيلا ثورن، في الصور وهي تخلع حمالة صدرها وتمسكها بيدها بطريقة مثيرة للغاية.

وأرتدت النجمة الأمريكية لهذه الإطلالة، سروالاً داخلياً فقط، مع مجموعة من الأكسسوارات، كما إنتعلت حذاءً عالياً باللون الأسود.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة بيلا ثورن، معتبرين أنها تخطت الخطوط الحمر بها.وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة، وهي ترتدي ملابس مثيرة للغاية، عبارة عن بايبي دول باللون الذهبي والأسود، يكشف صدرها بشكل واضح.

كما قامت بيلا من خلال الصور المتداولة، بحركات اغراء فاضحة عديدة، منها رفع لباسها لإظهار سروالها الداخلي.وإعتبر الكثير من المتابعين، أن بيلا، لا تترك مناسبة أو إطلالة، إلا وتثبت فيها أنها مثلية، وأنها لا تمانع من عرض جسدها ورغباتها الجنسية بشكل دائم، وكل ذلك بداعي زيادة شهرتها.

بيلا ثورن، ولدت في فلوريدا عام 1997، وهي ممثلة وراقصة ومغنية وعارضة أزياء امريكية.

كانت بدايتها مع السينما عام 2003 من خلال فيلم ستوك اون يو (Stuck on You) بدور مهم، ثم ظهرت في البرامج التلفزيونية المختلفة وسلسلة جيمي كيميل لايف.

وبعدها شاركت بيلا، في العديد من الافلام والمسلسلات الهامة الى جانب عملها كعارضة ازياء.

وعانت بيلا، من عسر القراءة وقالت انها قررت أخذ دروس في المنزل، وتغلبت على ذلك وأصبحت تقرأ كل شيء تقع عيناها عليه.

وتتحدث بيلا ثوران، حول ذلك في كل مرة تستضاف فيها على شاشات التلفاز لتحفيز المتضررين من عسر القراءة على التغلب على هذه العادة الخاطئة.