شاهد .. لن تصدق: هذه الطفلة البريئة التي يحتضنها الفنان أحمد السقا.. كبرت وأصبحت أجمل فنانات جيلها في الوسط الفني ..من تتوقع ان تكون ؟صورة

انت الان تتابع خبر لن تصدق: هذه الطفلة البريئة التي يحتضنها الفنان أحمد السقا.. كبرت وأصبحت أجمل فنانات جيلها في الوسط الفني ..من تتوقع ان تكون ؟صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت الصحفة الرسمية للفنانة أيتن عامر في وقت سابق صورة لها من طفولتها جمعتها بالنجم أحمد السقا.



الصورة أثارت إعجاب وتعليقات متابعي أيتن عامر الذين استغربوا أن يكون فارق العمر كبير بينهما وخصوصاً أن أحمد السقا لا يبدو عليه أي تقدم في العمر.

يذكر أن الفنان أحمد السقا هو من مواليد عام 1973 بينما أيتن عامر من مواليد 1986.



خلاف آيتن عامر وريهام حجاج

العلاقة بين آيتن عامروريهام حجاج مليئة بالأشواك والأزمات، لدرجة يمكن وصف حجاج فيها بالعدوة اللدودة لعامر.



الخلاف اشتعل خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، حيث اشتعلت وصلة ردح بين الفنانتين على وسائل التواصل خلال الأشهر الماضية، واتهامات للآخر لمحاولة سرقة البطولة.



وحتى اليوم لا تزال العلاقة بين الفنانتين مشحوناً وفي كل مناسبة مواتية تقوم إحداهما بالردح للأخرى في وسائل التواصل.