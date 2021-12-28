شاهد .. لن تصدق السبب .. ما السر وراء ارتداء الفنان سمير غانم ••باروكة•• طوال مسيرته الفنية ؟.. مفاجأة صادمة وغير متوققه اذهلت الجمهور.

انت الان تتابع خبر لن تصدق السبب .. ما السر وراء ارتداء الفنان سمير غانم ••باروكة•• طوال مسيرته الفنية ؟.. مفاجأة صادمة وغير متوققه اذهلت الجمهور. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على الرغم من أن الفنان الراحل سمير غانم في بدايته كان يظهر أصلع الرأس، وقد عرفه الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه قرر تغيير شكله بعد سنوات.

سمير غانم قرر أن يظهر دائماً بالباروكة، سواء في أعماله أو حياته الشخصية، وكشف سر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة.الفنان الراحل قال إن الشعر المستعار يتناسب أكثر مع الشخصيات التي يقدمها، لافتا إلى الشعر عامل من العوامل التي تميز الشخصية كما أن الشعر المستعار ساعده وهو يقدم فوازير رمضان أيضا.

إلا أن سمير غانم ظل متمسكا بالظهور بالنظارة منذ بدايته وحتى رحيله، حيث كان يحب كثيرًا امتلاك النظارات بكافة أشكالها وألوانها ، وكانت النظارة من الأشياء التي تميّز شخصيته.