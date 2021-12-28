شاهد .. للكبار فقط: السعودية مودل آش تنافس رهف القنون وتصدم متابعيها بصورة وصفها الجمهور بالمعيبة؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط: السعودية مودل آش تنافس رهف القنون وتصدم متابعيها بصورة وصفها الجمهور بالمعيبة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

شاركت النجمة السعودية، مودل آش صورة فاضحة لها على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت مودل آش في الصورة بإطلالة فاضحة وصادمة وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض والتقطت صورة لها مستعرضة مؤخرتها التي بدت كبيرة جدا أكثر من العادة وكانت مرتدية روب نوم قصير باللون الرمادي.

وتسائل متابعي آش ما إذا كانت خضعت لعملية تكبير جديدة لمؤخرتها حيث بدا الفرق كبير جدا بين إطلالتها السابقة والحالية .

يذكر أن مودل آش ظهرت مؤخرا بفيديو وهي تحاول نفخ إطارات سيارتها.