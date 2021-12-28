شاهد .. اتفرج: زوجة الفنان الجميل..حسين فهمي..السابعة في أول اطلالة لها تخطف الجمهور بجمالها الساحر .. هل رايتم جمال كهذا من قبل ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: زوجة الفنان الجميل..حسين فهمي..السابعة في أول اطلالة لها تخطف الجمهور بجمالها الساحر .. هل رايتم جمال كهذا من قبل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/28 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

على امتداد الساعات والأيام القليلة الماضية تداول عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي والمعنية بأخبار الفن والمشاهير في مصر والوطن العربي صور للزوجة السابعة للفنان حسين فهمي في ظهور نادر لها برفقته.



صور النجم القدير حسين فهمي وزوجته تم تداولها على نطاق واسع عبر فيسبوك وإنستجرام، وأبدى عدد من المتابعين اندهاشهم من رقم الزيجة.

وبالبحث تبين أن تلك الصور تم التقاطها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة ال 41 الذي أقيم منذ سنتين، حيث ظهر الفنان حسين فهمي وقتها لأول مرة برفقة زوجته السابعة،

رغم عدم إعلانه الزواج وقتها

عدد كبير من النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تفاعلوا مع الصور مشيدين بجمالها وجاذبيتها، وأنهالت التعليقات على الصورة كأنها تتداول على مواقع التواصل للمرة الأولى.



يذكر أن الفنان حسين فهمي تزوج سبع مرات أولهم كانت نائلة محمود، والثانية من الفنانة ميرفت أمين، الزوجة الثالثة وهي نينا ابنة أحد السفراء السابقين، والزوجة الرابعة هالة فتحي.

وبخصوص الزوجة الخامسة فكانت الفنانة لقاء سويدان،

أما السادسة هي رنا القصيبي وهي اكثر زيجة تداول حولها خلافات عديدة حتى انتهت بالخلع، وأخيرا هي الزوجة السابعة التي ظهرت معه مؤخرا.