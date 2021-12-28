شاهد .. ممثل شهير رفض تقبيل السندريلا (سعاد حسني) لسبب غريب .. وعندما أجبره المخرج كانت ردة فعله غير متوقعه فمن يكون؟!

انت الان تتابع خبر ممثل شهير رفض تقبيل السندريلا (سعاد حسني) لسبب غريب .. وعندما أجبره المخرج كانت ردة فعله غير متوقعه فمن يكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رفض الفنان محي إسماعيل تقبيل الفنانة سعاد حسني في فيلم "بئر الحرمان" بسبب تدينه.

وقال الفنان في لقاء تلفزيوني سابق أنه رفض تقبيل السندريلا سعاد حسني أحد مشاهد الفيلم بسبب حرصه على أداء الصلاة في مواعيدها، ولأنه سيشعر بالذنب إذا أدى القبلة.

وأضاف: "كنت في سن صغير وقتها، وكان أداء الصلاة مهم جدا بالنسبة لي، وأخبرني مخرج الفيلم كمال الشيخ أن من يقبّل هي الشخصية التي ألعبها وليس أنا، ولكنني لم أقتنع بكلامه".

الفنانين المشاركين في الفيلم أخبروا الفنان محي إسماعيل بأنه إذا لم يوافق على التقبيل في العمل لن يكون له مستقبل في السينما أبدا، فوافق في النهاية على طلب المخرج كمال الشيخ، وقبّل سعاد حسني وذهب لأداء الصلاة"، قائلًا: "الله غفور رحيم"."