شاهد .. لن تصدق ما هو سر غضب وغيرة أم كلثوم من وردة الجزائرية .. وهذا ما حصل بين سيدة الطرب وأميرة الطرب

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما هو سر غضب وغيرة أم كلثوم من وردة الجزائرية .. وهذا ما حصل بين سيدة الطرب وأميرة الطرب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك من اتهم كوكب الشرق أم كلثوم، بمحاربة أميرة الغناء وردة الجزائرية، خشية من تهديدها لعرش نحوميتها، ولكي تظل مسيطرة على الساحة الفنية العربية.

وهناك من أكد بأن الراحلة وردة كانت أميرة الغناء والطرب العربي، ولكنها لم تتمكن من بلوغ نفس مرتبة الراحلة أم كلثوم. علاقة متأزمة

ومما لا يعرفه الكثيرون، هو أن العلاقة بين أم كلثوم ووردة الجزائرية، كانت متأزمة جدا. بدليل أن وردة نفسها اعترفت أنها كانت ترسل باقات ورد باستمرار لأم كلثوم، عقب كل نجاح تحققه، ولكن أم كلثوم لم تكن ترد عليها إطلاقا.

عدم رد أم كلثوم على هدايا وردة الجزائرية، ارجعه البعض إلى غريرتها منها وعدم رضاها عن تواجد الفنانة الجزائرية في مصر، ودخولها في معترك المنافسة معها.

تعاون بليغ حمدي مع وردة

وكان لتعاون الملحن الكبير بليغ حمدي، مع أميرة الغناء والطرب العربي وردة الجزائرية، تأثير كبير في زيادة نقمة كوكب الشرق أم كلثوم، على زميلتها.

وقدما بليغ حمدي ووردة العديد من الأعمال، ومن أشهرها “سيرة الحب” و”حب إيه” و”بعيد عنك”، وكان آخر من لحن لها أيضا في بداية السبعينات “فات الميعاد”.

فقدان أم كلثوم أهم ملحن

وعندها فقدت أم كلثوم أهم ملحن تتماشى موسيقاه مع العصر، فلجأت إلى الموجي في “للصبر حدود” و”اسأل روحك” وأيضا للسيد مكاوي، بينما استأثرت وردة ببليغ وقدمت معه نموذجا جديدا منذ أن حطت رحالها بالقاهرة، قبل ثلاث سنوات عن رحيل أم كلثوم .علاقة متأزمة

ومما لا يعرفه الكثيرون، هو أن العلاقة بين أم كلثوم ووردة الجزائرية، كانت متأزمة جدا. بدليل أن وردة نفسها اعترفت أنها كانت ترسل باقات ورد باستمرار لأم كلثوم، عقب كل نجاح تحققه، ولكن أم كلثوم لم تكن ترد عليها إطلاقا.

عدم رد أم كلثوم على هدايا وردة الجزائرية، ارجعه البعض إلى غريرتها منها وعدم رضاها عن تواجد الفنانة الجزائرية في مصر، ودخولها في معترك المنافسة معها.

تعاون بليغ حمدي مع وردة

وكان لتعاون الملحن الكبير بليغ حمدي، مع أميرة الغناء والطرب العربي وردة الجزائرية، تأثير كبير في زيادة نقمة كوكب الشرق أم كلثوم، على زميلتها.

وقدما بليغ حمدي ووردة العديد من الأعمال، ومن أشهرها “سيرة الحب” و”حب إيه” و”بعيد عنك”، وكان آخر من لحن لها أيضا في بداية السبعينات “فات الميعاد”.

فقدان أم كلثوم أهم ملحن

وعندها فقدت أم كلثوم أهم ملحن تتماشى موسيقاه مع العصر، فلجأت إلى الموجي في “للصبر حدود” و”اسأل روحك” وأيضا للسيد مكاوي، بينما استأثرت وردة ببليغ وقدمت معه نموذجا جديدا منذ أن حطت رحالها بالقاهرة، قبل ثلاث سنوات عن رحيل أم كلثوم .

السنباطي ووردة

وكانت وردة أيضا قد حصلت على لحنين متميزين من رياض السنباطي هما ”روائع الأطلال” و”هجرتك”، وعندما قدمت الراحلة وردة أغنيتي “لعبة الأيام” وخاصة “لا تقل لي ضاع حبي من يدي” التي كان يحضرها لأم كلثوم حسب قول البعض، علقت الأخيرة بالقول إن وردة تهدد عرش كل الفنانات، وهو ما اعتبره الكثيرون تهديدا لوردة وغيرة منها.

الأطرش ووردة

كما غنت وردة من ألحان الموسيقار فريد الأطرش أغنية “كلمة عتاب”، وكان قد قدم لأم كلثوم على مدار ربع قرن أكثر من لحن من كلمات بشارة الخوري.

اشتعال غضب كوكب الشرق

وغضبت أم كلثوم أكثر من وردة الجزائرية، حين تعاملت مع الموسقار محمد عبد الوهاب، منذ أن التقيا عام 1958، وهي في العشرين ربيعا، ثم خصها بعد عودتها للقاهرة بأغنيات خالدة، مثل “خذ عيوني” و ” لولا الملامة ” و ” انده عليك ” و ” بعمري كله حبيتك ” وأشركها في أوبيرات الوطن الأكبر مع عمالقة الطرب .

ومن الغريب أن تعيش السيدتان في مدينة واحدة مدة ثلاث سنوات، وتلتقيان مع كل الموسيقيين وكل الشعراء، دون أن تجمعهما جلسة واحدة.

عازف أم كلثوم يروي

الموسيقار فاروق سلامة وهو أحد الذين عزفوا وراء سيدة الغناء كشف في شهادته، أن أم كلثوم قبل بليغ حمدي كانت شيئا، وبعده صارت شيئا آخر.

وكان بليغ حمدي عندما تعرف على الست ما زال شابا يافعا، بينما الست على القمة، وتتعامل مع شعراء وملحنين كبار مثل رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب والشيخ زكريا.

وكانت حينها تغني لأهم الشعراء مثل أحمد رامي وبيرم التونسي، هذا بالإضافة لشعراء القصيدة مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.

لكن جاء بليغ في فترة الستينيات ليحدث طفرة وثورة في عالم الموسيقى وبالتحديد عالم سيدة الغناء العربي، فأحبته وقدما معا الكثير من الأعمال.

ومن أهم هذه الأعمال: “حب إيه”، “ظلمنا الحب”، “أنساك”، “سيرة الحب”، “بعيد عنك”، “فات الميعاد”، “ألف ليلة وليلة”، وغيرها من الأعمال المتميزة.

تعاونت وردة الجزائرية وبليغ حمدي، واعطى لها اهتماما كبيرا، وعن ذلك يقول فاروق سلامة: “الست حست أنه مبقاش يديها شغل كويس، لأنه كان مهتم في الوقت ده بوردة”.

وأضاف في حديثه لـ”أفيش”: “رأت أن أعماله لم تعد بنفس مستوى “سيرة الحب” أو “فات الميعاد”، وأنه يعطي الأفضل لوردة”.

وأشار إلى أنه كان شاهدا على ضيقها من هذا التعاون، وأنها قالت له: “مالك يا حج بليغ.. سقيت الورد كويس النهارده؟”.

وأوضح سلامه قائلا: “فهم بليغ ما قالته الست فضحك وقال لها: قصدك وردة؟.. يا ست.. إذا كانت هي وردة.. فأنتِ البستان كله”.

وكشف فاروق سلامة أن الشاعر والملحن الشهير “بليغ كان يأخذ في اللحن الواحد 5 آلاف جنيه”.

هل كانت الست بخيلة؟

أحب فاروق سلامة الست أم كلثوم، وقال إنها كانت كريمة على أعضاء فرقتها، إلا أنه عتب عليها أنها لم تقم بالتأمين على الفرقة من أجل المعاش ومن أجل أسرهم.

وأضاف: “كنت أتمنى من الست أن تنظر إلى هذا الأمر لأن كثيرين من أعضاء فرقتها بعد وفاتها، تدمرت حياتهم بعدها”.