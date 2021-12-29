شاهد .. مفاجآت مثيرة تكشف لأول مرة.. زواج الفنانة رانيا فريد شوقي من محمد رياض ..يشعل مواقع التواصل ويتصدر التريند؟

انت الان تتابع خبر مفاجآت مثيرة تكشف لأول مرة.. زواج الفنانة رانيا فريد شوقي من محمد رياض ..يشعل مواقع التواصل ويتصدر التريند؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

انتشر خبر زواج الفنانة رانيا فريد شوقي من الفنان محمد رياض على مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب حالة من التخبط والتفاعل من الجمهور على الخبر ما بين معارض ومؤيد مما اشعل السوشيال ميديا.



الجميلة توصلت لصحة الخبر والتي تؤكد على اشتراك النجمين بعمل درامي جديد وخلاله هذا العمل تؤدي رانيا دور زوجة لمحمد رياض حيث

تواصل الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير مشاهدها في مسلسل "الحلم"، مع المخرج حسنى صالح وتظهر في دور زوجة الفنان محمد رياض فهي امرأة مكافحة وتقف بجوار زوجها باستمرار.

وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق ويشارك في بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر،

وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.



يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي حدوتة "أم العيال" من مسلسل " زي القمر" بطولة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب،

وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقي متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها.



كما شاركت النجمة رانيا فريد شوقى، صورة من كواليس تصوير مسلسل " أبو العروسة" الجزء الثالث عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت رانيا، على الصورة قائلة:" أول يوم تصوير لمالك (ميزو) ابني في مسلسل ابو العروسة

و اول لقاء بينا في الجزء التالت اول ما شافني جري عليا بكل الحب ماشاءالله ربنا يحميه و يبارك فيه اخيرا اتقابلنا بعد الجزء التاني من 2018 بتهيائلي لو كنت خلفت ولد ماكنش هيبقي شبهي اوي كده حبيب قلبي يا مالك".