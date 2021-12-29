شاهد .. اتفرج:الفنان الكوميدى محمد هنيدي ينشر صورة مع نجله الشاب: يخطف الأنظار بظهوره الصارخ ووسامته الفريدة وطولة الجذاب؟

انت الان تتابع خبر اتفرج:الفنان الكوميدى محمد هنيدي ينشر صورة مع نجله الشاب: يخطف الأنظار بظهوره الصارخ ووسامته الفريدة وطولة الجذاب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره عبر فيس بوك صورة تجمعه بنجله الأكبر أحمد الذي أصبح في عمر الشباب.



وعلق هنيدي على الصورة "احمد هنيدي، سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق ورث الوسامة الشديدة والشجاعه والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول".

يذكر أن محمد هنيدي يواصل تصوير فيلمه "الجواهرجي" الذي يجمعه بمنى زكي وغيرهم نخبة من النجوم،



وفيلم "الجواهرجي" من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد وعارفة عبد الرسول وأحمد صلاح حسني.

كما يعرض له فيلم "الانس والنمس" مع منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل وغيرهم.