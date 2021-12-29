شاهد .. بملامح شرقية جذابة وأنوثة طاغية .. هذه الفنانة الشهيرة تزوجت ممدوح عبد العليم.. وخانته مع مطرب شهير وطردت من مصر بسبب فضيحة أخلاقية.. لن تتوقع من تكون؟

انت الان تتابع خبر بملامح شرقية جذابة وأنوثة طاغية .. هذه الفنانة الشهيرة تزوجت ممدوح عبد العليم.. وخانته مع مطرب شهير وطردت من مصر بسبب فضيحة أخلاقية.. لن تتوقع من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تتمتع بملامح شرقية جذابة وأنوثة طاغية، حصرها المنتجين في أدوار الإغراء فكانت واحدة من أشهر نجمات اللاتي قدمن تلك النوعية من الدرجة الأولى في جيل الثمانينات

هي الفنانة اللبنانية نبيلة كرم الزوجة الأولى في حياة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم الموجز" يرصد من خلال هذا التقرير أهم المحطات في حياة الممثلة نبيلة كرم:ـ

نبيلة كرم ممثلة لبنانية ولدت يوم 22 يونيو عام 1954 عمرها 66 عاماً، حازت على درجة الليسانس في الفنون الجميلة، شاركت أثناء دراستها في عدد من العروض المسرحية في المسرح الجامعي في الجامعة الأمريكية اللبنانية.

اكتشف موهبتها الفنية المخرج المسرحي موريس معلوف، عملت في الدراما المصرية واللبنانية والمغربية ومن أشهر أفلامها، صراع الحسناوات، امرأة متمردة، ساعي البريد، اخترت حياتي، الطعنة الأخيرة،

اللي يعيش ياما بيشوف، أحلى من الشرف مفيش، حرب الفراولة، أنغام الغريب، اللعبة القذرة، الحب للحب، المرأة الأخطبوط، الهاربات، كابوس، حارة الحبايب. من أشهر المسلسلات التي قدمتها في حياتها الفنية،

دائرة الضوء، حواديت فكري أباظة، حصاد الحب، ليلى زمانها جاية، رجال في المصيدة، لا إله إلا الله، رحلة العمر، برديس، البخلاء، الإرادة، الأمانة، لكل الناس، ديالا، الدنيا هيك، أنا ودموعي، يسعد مساكم.

تزوجت "نبيلة" من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم وتعد الزيجة الأولى في حياته، حيث اشترط عليها بعد إعلان زواجهما اعتزالها التمثيل ووافقت دون تردد ولكنها رفضت الابتعاد عن الفن وانفصل بعد فترة زواج فاشلة ولم ينجب منها أبناء،

وتداولت بعض المواقع أنباء تفيد بأنها وقعت في قصة حب مع المطرب إيمان البحر درويش أعز أصدقائه في تلك الفترة وتزوج عرفياً حسب ما صرحت به في الكثير من اللقاءات الصحفية إلا أن "درويش" كان دائماً ينفي الأمر دون مبرر.

أعلنت في مطلع التسعينات قرار اعتزالها عالم الفن وذلك بسبب الصدمات والمعاكسات التي واجهتها في حياتها الفنية، خصوصاً بعد منعها من دخول مصر لاتهامها بإقامة علاقات غير أخلاقية

وتبين بعد ذلك أن هذا القرار جاء بناء على أوامر وزير داخلية سابق لإبعادها عن ابنه الذي وقع في حبها وهو ما يفسر سر رفع هذا الحظر عنها

بعد وقت قصير، كما ترددت أنباء تفيد بزواجها سراً من رجل أعمال أجنبي من أصل لبناني وقررت السفر لتقيم معه بالسويد.