شاهد .. (فكرت بالاعتزال) .. غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء بعد كشفها اسرار صادمة لأول مرة عن حياتها مع مصطفى الأغا! تفاصيل مؤلمة

انت الان تتابع خبر (فكرت بالاعتزال) .. غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء بعد كشفها اسرار صادمة لأول مرة عن حياتها مع مصطفى الأغا! تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت غادة عبد الرازق في لقائها مع الإعلامي ” مصطفى الأغا ” في برنامجه صدى الملاعب عدد من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية وبعض الأحداث والذكريات السلبية التي عاشتها قبل الشهرة والتي أثرت على شخصيتها.

فقالت: ” لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني لكن اكتشفت إنه كان غصب عني وأكيد في حاجات شرختني ” .

واستكملت غادة عبد الرازق أن ما تعرضت له منذ صغرها مازال يؤثر عليها ولم تتمكن من تجاوزه حتى الآن مثل وفاة والدها وهي في سن صغيرة وتخلي والدتها عنها في وقت كانت بحاجة إليها.

وأضافت أنه من الأشياء التي تحزن من أجلها أيضا هو عدم اهتمامها بابنتها روتانا في طفولتها بسبب انشغالها بالشهرة والنجومية.

وتابعت باكية : ” أنا مش هعرف اغير ده دلوقتي .. مفيش حد بينسى حاجة وبتفضل مأثرة فيك طول العمر ولو حاولت تعالجها بتتعالج 10% فقط لا غير مش أكتر من كده ”.

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أنها كانت قد فكرت في اعتزال الفن وارتداء الحجاب أكثر من مرة منها منذ 12 عاما وأخرى منذ 4 سنوات على خلفية الأزمات التي تعرضت لها بالمجال الفني.

وعلقت على ذلك قائلة : ” من 12 سنة كنت عاوزة ألتزم دينيا وأتحجب وأبعد .. ومن 4 سنين كنت عاوزة أعتزل من كتر ما اتخنقت ”.

وبسؤالها عن الرسالة التي توجهها لعام 2021 والعام القادم أجابت: ” أنا معنديش أمل فيكي الصراحة إنك تبقي أفضل من 2021 بس أتمنى إن إن شاء الله بإذن الله ربنا يخفف الضغط من عليا شوية لإني خلاص مستوية مش قادرة ”.