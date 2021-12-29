شاهد .. اتفرج صورة (سعاد حسني) الفاضحة التي أوجعت عبدالحليم حافظ وأصابته في مقتل! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر اتفرج صورة (سعاد حسني) الفاضحة التي أوجعت عبدالحليم حافظ وأصابته في مقتل! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحل في 21 من يونيو الجاري ذكرى وفاة السندريلا سعاد حسني، وذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، وبالتأكيد الكل يعرف أن هذا ليس الرابط الوحيد بين النجمين، بل هناك رابط الزواج الذى حدث حوله جدل كبير إذا كان عقد بالفعل أم لا، فهناك جماعة تنفى حدوث الزواج وأخرى تؤكد وتكشف عن مدى عمق قصة حب الثنائي.

وعاش الثنائي نجاحا في الفن لم يعشه أحد فى تلك الفترة وكانا معشوقين من الجماهير وفى حياتهم الشخصية كانا كما وصفهما الأعلامى مفيد فوزى طائران يحلقان فى سماء الحب ولكن الحياة لم تلتق بينهما، فكان عبد الحليم بالنسبة لسعاد حسنى ملخص الحنان والعطاء والحب والأب والعائلة وهى كانت بالنسبة له حب العمر ومؤنسة وحشته.وفي عام 1963 نشبت أزمة عنيفة بين المطرب الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الراحلة سعاد حسني وكان سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري.

في ذلك الوقت كان يجمع عبد الحليم وسعاد حسني صداقة قوية وكانت الفنانة الراحلة في بداياتها حيث لم يتجاوز عمرها 20 عاما وكان عبد الحليم دائم النصح لها خاصة تصرفاتها العفوية التي يمكن أن تفسرها الصحافة بشكل يؤثر على مستقبلها الذي كان يتمناه لها عبد الحليم.

كانت مشاعر عبد الحليم حافظ أكبر من مجرد الصداقة وربما ألهبت هذه الصورة الغيرة لتنشب الأزمة التي كانت حديث الصحف في الستينات قبل أن يعودا إلى سابق عهدهما بعد انتهاء الأزمة.

بعد وفاة عبد الحليم حافظ تحدثت صحف كثيرة عن زواج سري جمع بين النجمين الراحلين وتاهت الحقيقة بين تصريحات تؤكد وأخرى تنفي إلى أن الثابت هو قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما.

في سياق متصل، أبدى المطرب المصري محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤخراً دهشته، من تداول عقد زواج عرفي منسوب إلى العندليب وسعاد حسني.

ووصف محمد شبانة، خلال ندوته في جريدة "الوطن" المصرية، بالتزامن مع ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ، الرابعة والأربعين، طبيب سعاد حسني، الذي زعم بأنها اعترفت له بالزاوج عرفيا من العندليب، بقوله "غاوي شهرة"، مؤكدا أن عمه جمعته قصة حب بـ"السندريلا"، لكنها لم تتوج بالزواج.

وأشار إلى عقد الزواج العرفي، الذي نشرته جنجاه عبد الحافظ، أخت سعاد حسني، مؤكدا أن هذا العقد ليس حقيقيا، وبرر ذلك بقوله: "مكتوب في العقد، جمهورية مصر العربية، رغم إن اسمها كان الجمهورية العربية المتحدة سنة 1960، والأكلشيه بتاع ختم عبدالحليم مش بتاعته.. وكمان إزاي أصلا شيخ الأزهر يمضي عقد لفتاة عندها 17 سنة من غير ولي.. بالتأكيد ده عقد مزور".

وأكد أنه أرسل إنذارات إلى أخت سعاد حسني، بشأن وقف تلك المزاعم وتشويه التاريخ، موضحا أنه سيطرح مذكرات عبد الحليم حافظ بصوته، قبل نهاية العام الجاري، والتي يعترف فيها بأنه وقع في حب سعاد حسني، لكنه لم يتزوجها، بسبب عاداته وتقاليده.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من ترميم تلك المذكرات، مؤخرا، حيث تطلبت جهودا ضخمة لتنقية الصوت، لافتا إلى أن عبد الحليم حافظ، يروي عن حبه الحقيقي في حياته، لسيدة من خارج الوسط الفني، فضلا عن محطات كثيرة من مشواره في الوسط الفني.