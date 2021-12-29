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شاهد .. على غرار ميا خليفة .. مودل آش تظهر دون رداء داخل حوض الإستحمام في اقوى المشاهد اثارة!! (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 03:00 صباحاً | (مايا)

نشرت آش صورة جريئة جدا لها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين.

0ظهرت آش بالصورة وهي عارية بالكامل في حوض الإستحمام، وكعادتها منعت المتابعين من التعليق،فتداولوا الصورة في صفحاتهم الخاصة، متحدثين عن طريقة إستعراضها لجسمها بصورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها، وحتى التعليقات التي تكتبها

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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