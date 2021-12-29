شاهد .. مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق ما الذي كان يفعله الزعيم (عادل إمام) كل يوم لأجل الراحلة دلال عبد العزيز وهي في العناية المركزة ؟ (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق ما الذي كان يفعله الزعيم (عادل إمام) كل يوم لأجل الراحلة دلال عبد العزيز وهي في العناية المركزة ؟ (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، حتى أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز دائما ماتؤكد أن عادل إمام صديق مقرب للعائلة.

وكشفت مصادر صحفية أن الزعيم ​عادل إمام​ لم يتوقف عن الاتصال بشكل يومي بالمستشفى الذي كانت تتلقى فيه الفنانة الراحلة ​دلال عبد العزيز​ العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتعرضها لمضاعفات صحية خطيرة التي أدت إلى وفاتها، قبل عدة اشهر.وطبقاً لما أوردته مواقع اعلامية حينها، أكدت المعلومات أن ما فعله إمام ليس غريباً عنه وهو الحريص على صداقاته في الساحة الفنية خصوصاً وقت الازمات.

يُشار إلى أن الزعيم عادل إمام، نعى في حينها، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز بعد وفاتها، في السابع من أغسطس الماضي، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.ونشر الزعيم، في ذات اليوم، صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020.