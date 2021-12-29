شاهد .. اصرت على إثارة الجدل .. هند القحطاني تفجر الإنترنت بفستان فاضح اظهر المستور يمنع دخول اصحاب القلوب الضعيفة !!

انت الان تتابع خبر اصرت على إثارة الجدل .. هند القحطاني تفجر الإنترنت بفستان فاضح اظهر المستور يمنع دخول اصحاب القلوب الضعيفة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفاشينيستا السعودية صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أثارت فيها الجدل بين المتابعين نظراً لفستانها الفاضح.

ويبدو أن هند تصرّ على إثارة حالة من البلبلة حولها، فدائماً ما تلجأ للظهور بملابس كاشفة أو حركات وأفعال تنافي الأخلاق.

وظهرت هند وقد إرتدت فستاناً قصير باللون الأرزق القاتم، ومفتوح عند منطقة الصدر، بطريقة أظهرت صدرها كما هو.

كما لم تنسى إستخدام الفيلتر الذي بدى واضحاً على عيونها، وأظهرها بطريقة غريبة.

وأحدت الصورة حالة من الغضب الواسع بين المتابعين الذين عبروا عن إستنكارهم لتصرفها هذا.