شاهد .. كأنها ملاك على الأرض :الراقصة فيفي عبده بإطلالة عفوية وجذابة فتحت الكاميرا و طلعت على الجمهور بالبورنص ؟إتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ظهرت الفنانة والنجمة الاستعراضية فيفى عبده من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي و الرسمي علي موقع انستجرام لتهنئ جمهورها بـ اعياد الميلاد المجيد واحتفالات الكريسماس .



وظهرت فيفى عبده بإطلالة شتوية انيقة مرتدية روب فرو باللون الابيض وعلقت على الفيديو: “‏صباح الخير من مصر ام الدنيا كل سنة وأنتوا طيبين”.



ليتفاعل معها الجمهور من خلال التعليقات و التهاني المتبادلة بينهم .