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شاهد .. كأنها ملاك على الأرض :الراقصة فيفي عبده بإطلالة عفوية وجذابة فتحت الكاميرا و طلعت على الجمهور بالبورنص ؟إتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

ظهرت الفنانة والنجمة الاستعراضية فيفى عبده من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي و الرسمي علي موقع انستجرام لتهنئ جمهورها بـ اعياد الميلاد المجيد واحتفالات الكريسماس .

 

 


وظهرت فيفى عبده بإطلالة شتوية انيقة مرتدية روب فرو باللون الابيض وعلقت على الفيديو: “‏صباح الخير من مصر ام الدنيا كل سنة وأنتوا طيبين”.


ليتفاعل معها الجمهور من خلال التعليقات و التهاني المتبادلة بينهم .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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