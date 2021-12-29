شاهد .. كأنها ملاك على الأرض :الراقصة فيفي عبده بإطلالة عفوية وجذابة فتحت الكاميرا و طلعت على الجمهور بالبورنص ؟إتفرج

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر كأنها ملاك على الأرض :الراقصة فيفي عبده بإطلالة عفوية وجذابة فتحت الكاميرا و طلعت على الجمهور بالبورنص ؟إتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي )
ظهرت الفنانة والنجمة الاستعراضية فيفى عبده من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي و الرسمي علي موقع انستجرام لتهنئ جمهورها بـ اعياد الميلاد المجيد واحتفالات الكريسماس .
وظهرت فيفى عبده بإطلالة شتوية انيقة مرتدية روب فرو باللون الابيض وعلقت على الفيديو: “صباح الخير من مصر ام الدنيا كل سنة وأنتوا طيبين”.
ليتفاعل معها الجمهور من خلال التعليقات و التهاني المتبادلة بينهم .