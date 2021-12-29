شاهد .. باربي نجد تظهر دون أن ترتدي ملابس داخلية وتكشف عن مفاتنها في ظهور خادش !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر باربي نجد تظهر دون أن ترتدي ملابس داخلية وتكشف عن مفاتنها في ظهور خادش !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت العارضة السعودية ​مودل جيجي​ أو المعروفة بباربي نجد صورة صادمة لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مودل جيجي بملابس داخلية حمراء اللون ومن دون حمالة صدر ما أثار دهشة المتابعين الذين يصدمون في كل مرة بجرأة مودل جيجي وغرابة إعتمادها إطلالات فاضحة أماما الملايين.

وكانت مودل جيجي شاركت سابقاً الجمهور صورة مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية مقاطع الفيديو القصيرة، إستعرضت فيها وشمها.

وظهرت جيجي وهي بالسيارة، وقد إرتدت فستان قصير باللون الرمادي، ومظهرة الوشم على فخدها.

يذكر أن جيجي تستر بشكل دائماً بإثارة الجدل بصورها الجريئة التي لا تلتزم فيها بأي قيود مجتمعية، والخادشة للحياء دون الإلتفات إلى أي انتقادات موجهة لها.