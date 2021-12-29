شاهد .. كيوم ولدتها امها :بأقوى مشهد حميمي خادش للنجمة هازال كايا بطلة مسلسل (اسميتها فريحة)مع هذا الممثل التركي ؟

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها امها :بأقوى مشهد حميمي خادش للنجمة هازال كايا بطلة مسلسل (اسميتها فريحة)مع هذا الممثل التركي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثلة التركية ​هازال كايا​ وهي تمارس الرذيله مع النجم التركي ​شاتاي أولسوي .

وظهر الممثلين يقبلان بعدضهما بطريقة حميمة على السرير، وفي صورة اخرى ظهرت هازال تلفّ جسدها بـ “الشرشف” وتنام على صدر شاتاي العاري.

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ ان هازال عادة لا يُسمع عنها اخبار فاضحة .

والحقيقة هي أن الصور من لمسلسلهما “​أسميتها فريحة​” الذي كان قد عُرض منذ سنوات وحقق نسب مشاهدة عالية حينها في تركيا والعالم العربي .

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة احتراما وتقديرا لمتابعينا الكرام.