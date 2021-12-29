شاهد .. الكاميرا تدخل الغرفة السرية.. لشعبولا| شعبان عبدالرحيم.. لن تصدق ماوجدوه بعد وفاته أصاب الجميع بالصدمة والذهول؟

انت الان تتابع خبر الكاميرا تدخل الغرفة السرية.. لشعبولا| شعبان عبدالرحيم.. لن تصدق ماوجدوه بعد وفاته أصاب الجميع بالصدمة والذهول؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

طوال مشواره الفني الحافل كان الفنان شعبان (شعبولا) فريداً ومتميزاً حتى في طريقة لبسه ونوعية الثياب التي يرتديها والمجوهرات التي يعلقها على جسده، وهو ما أكسبه هالة إعلامية وجماهيرية.



وبعد مماته أثيرت الكثير من المواضيع المرتبطة بالفنان، خاصة غرفته السرية، وهو ما دفع صحيفة اليوم السابع المصرية حينها لإجراء زيارة لتلك الغرفة وكشف ما فيها.

وحينها سلط برنامج "صندوق محسوب"، الضوء على الحياة الخاصة للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وغرفته السرية وصندوق مقتنياته الخاصة.



وتحدث في التغطية نجل الفنان الراحل خميس شعبان عبدالرحيم، حيث تناولت الحلقة ما حواه الصندوق والخزينة الخاصة بالفنان الشعبي الكبير، حيث تضمن مكواه خاصة بالفنان الراجل، ومجموعة ضخمة من الصور التذكارية مع كبار النجوم، وساعات يد كثيرة، كذلك مجموعة من "السبح".



الغرفة السرية لشعبان عبدالرحيم.. خنجر خناقات ومكوة و(5) آلاف بدلة وخزنة أسرار تفتح لأول مرة عن شعبولا حلقة جديدة من برنامج #صندوق_محسوب

وتحدث عن سر الخنجر الموجود في صندوق الفنان الراحل كذلك، سر المطواة والسكاكين التي وجدت بداخل صندوق مقتنياته وسر احتفاظه بها.



كما عرضت الحلقة عشرات "البدل" و" الأحذية التي كان يمتلكها الفنان الراحل، حيث كان يهوي ارتداء البدل الغريبة من بينها بدلة كانت في الأساس "مفرش تربيزة" في أحد المقاهي التي عمل فيها الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم .