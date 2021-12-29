شاهد .. بعد غياب طويل .. ظهور مفزع للفنانة « نجلاء فتحي » في أحدث ظهور لها اتفرج كيف غدر الزمان بفاتنة الشاشة!. ( صور)

انت الان تتابع خبر بعد غياب طويل .. ظهور مفزع للفنانة « نجلاء فتحي » في أحدث ظهور لها اتفرج كيف غدر الزمان بفاتنة الشاشة!. ( صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة للفنانة المصرية نجلاء فتحي على وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلادها الـ70 الذي وافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك يعد أحدث ظهور لها، بعد غياب سنوات طويلة منذ اعتزالها العمل الفني.

وظهرت ملامح الكبر على الفنانة نجلاء فتحـي، وذلك في صورة نشرها المخرج والإعلامي محمد خضر له بصحبة زوجته ياسمين أبو النجا ووالدتها الفنانة نجلاء فتحـي وابنته زين على حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام“.

وأرفق زوج إبنة الفنانة الصورة بالتعليق، قائًلا: “نصحتها انها ماتنزلش في السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وصممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين في الأوبرا”. وحصلت الصورة على عدد كبير من التعليقات التي أجمع كاتبيها أن نجلاء فتحي كانت ومازالت وستظل جميلة.