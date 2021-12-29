شاهد .. تجاوزت حدود الأدب..ديمي روز تفجر الانترنت بإطلالة نارية وتظهر مفاتنها امام الجميع والجمهور في صدمة؟

انت الان تتابع خبر تجاوزت حدود الأدب..ديمي روز تفجر الانترنت بإطلالة نارية وتظهر مفاتنها امام الجميع والجمهور في صدمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ الجمهور مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تسبح في مكان عام عارية تماماً.



ديمي ظهرت مؤخرتها العارية واضحة، جراء حركة جسمها، الأمر الذي إستنكره الجمهور وإعتبروه مخل بالآداب.



وكانت قد نشرت ديمي روز مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تقود دراجة وتجول في الشوارع مرتدية مايوه باللون الأحمر مؤلف من حمالة صدر فاضحة وسترينغ.



الجمهور إعتبر أن روز بالغت في تخطيها الخطوط الحمراء في جلسة التصوير هذه.