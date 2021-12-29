شاهد .. اتفرج: على خطى ياسمين صبري الفنانة نادين نجيم..بإطلالة مثيرة وجذابة بالاحمر الناري وملامحها اصبحت شبيهتها تماماً وسحرت الجمهور؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: على خطى ياسمين صبري الفنانة نادين نجيم..بإطلالة مثيرة وجذابة بالاحمر الناري وملامحها اصبحت شبيهتها تماماً وسحرت الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تصدرت كل من الفنانة المصرية ياسمين صبري والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد أخر جلسة تصوير لهن عبر حسابهن الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة باللون الأحمر خلال جلسة تصوير مميزة داخل الصحراء لإظهار جمال مجوهراتها من قبل إحدى شركات المجوهرات العالمية ،

تزامنا مع نشر الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة لها بنفس الاطلالة ووضعية التصوير أثناء استعراضها للمجوهرات المنافسة للشركة الاخرى التي تعتبر الفنانة نادين سفيرة لهم.

وتصدر كل من الفنانة نادين نجيم والفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإطلالة المماثلة اللاتي ظهرن بها عبر حسابهن على تطبيق الانستجرام في نفس التوقيت.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نجيم تصدرت مؤخرا محركات البحث بعد إطلاق عملها الدرامي الجديد برفقة الفنان السوري معتصم النهار

والعديد من النجوم بمسلسل " صالون زهرة " الذي عرض على منصة اتفرج ب 15 حلقة فقط وحاز على العديد من الاعجابات والمشاهدات خلال فترة عرضه.