شاهد .. (أبوكي راجل تافه ومعرفش يربيكي!) .. اتفرج الصدمة التي جعلت « مبروك عطية » ينفجر بعد مكالمة من هذه فتاة

انت الان تتابع خبر (أبوكي راجل تافه ومعرفش يربيكي!) .. اتفرج الصدمة التي جعلت « مبروك عطية » ينفجر بعد مكالمة من هذه فتاة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجه الدكتور مبروك عطية ألفاظاً صادمة خلال مكالمة مع متصلة سألته صحة إجراء والدها الذي يملك بيتاً، ويحاول أن يقوم بتمليكه لأولاده الذكور قبل مماته.

وقالت المتصلة إن والدها يخشى إذا مات أن تهب بناته ميراثهن من والدهن لأزواجهن، ولهذا قام بهذا الفعل.

من جانبه رد عليها مبروك عطية بأن هذا الفعل غير جائز وبأن على الإنسان أن يتوكل على الله، وأن لا ينخدع بالأوهام، مضيفاً: لو فعلاً عملتي كده بعد وفاة والدك فيبقى انتي تافهة وأبوكي تافه ومعرفش يربيكي.