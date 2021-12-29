شاهد .. الممثلة المشهورة غادة عادل ..تخرج عن صمتها وتنفجر بالبكاء.. على الهواء بعد لقائها مع طليقها بعد زواج 20 عاماً؟

انت الان تتابع خبر الممثلة المشهورة غادة عادل ..تخرج عن صمتها وتنفجر بالبكاء.. على الهواء بعد لقائها مع طليقها بعد زواج 20 عاماً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

ظهرت الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري معاً في بصراحة مع في أول لقاء تلفزيوني يجمعهما منذ طلاقهما في 2018 والذي تحدثا فيه عن تفاصيل من حياتهما.



غادة عادل تبكي أمام طليقها مجدي الهواري

وخلال برومو البرنامج الذي نشرته قناة mbc تحدثت غادة عادل ومجدي الهواري عن فترة زاوجهما التي استمرت أكثر من 20 عاماً قبل وقوع الطلاق.



وظهرت غادة عادل تبكي خلال الحلقة بسبب استعادة بعض الذكريات في حياتها رافضة الحديث عن الأمر مشيرة إلى أنها لا تحب استعادة الذكريات مرة آخرة.

وبكت غادة عادل بعد أن وجه لها مجدي الهواري سؤالاً عن سبب هروبها من الحديث عن الذكريات، لتعلق قائلة: “أنا فعلاً مش بحب الذكريات”.



ووجهت غادة عادل سؤالاً لزوجها السابق عن رأيه ما إذا كانت تسير في طريق خاطئ في شغلها واختياراتها أم لأ؟ قائلة: “أنت شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي؟”، “طيب أنت شايف إن شخصيتي دلوقتي أحسن ولا الأول أحسن؟”.



وكشف مجدي الهواري أن زواجهما جاء في سن صغير للغاية إلا أنهما نجحا في الاستمرار معاً لمدة 20 عاماً معتبراً أن ذلك نجاح كبير.

يذكر أن غادة عادل ومجدي الهواري انفصلا عام 2018، لكن ظلت علاقتهما مستمرة وأصبحا أصدقاء ودائما يتواجدان سويا ويحتفلا معا بالمناسابات الخاصة.



وكان المخرج مجدي الهواري، وجه رسالة لطليقته ووالدة أبنائه الفنانة غادة عادل، احتفالا بعيد ميلادها، قبل أيام، ونشر صورا له معها، عبر حسابه على تطبيق إنستغرام.

وعلق: “كل سنة وانتي طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا.. غادة عادل، كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقي ليها مننا.. تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي”.



على جانب آخر، تشارك غادة عادل في مسرحية “في نص الليل”، من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، يتم عرضه للمرة الأولى في موسم الرياض ويشاركها البطولة حسن الرداد،

محمد عبد الرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط ونيللي محمود، وهي أول إنتاج لشركة

طلاق غادة عادل ومجدي الهواري

ووقعطلاق غادة عادل ومجدي الهواريفي عام 2018 بعد زواج دام 20 عاماً.



قالت غادة عادل عن طلاقها من مجدي الهواري أن مع مرور السنوات، وقعت بينهما مشاكل جمة وجدا بدورهما أن علاقتهما ستكون أفضل لهما ومن أجل أبنائهما إذا انفصلا، لتحصل على الطلاق منه منذ سنة ونصف تقريباً

وأكدت غادة عادل أن علاقتها الآن مع طليقها مجدي الهواري أفضل كثيراً من فترة زواجهما، فبينهما مزاح وضحك على عكس السنوات الأخيرة من زواجهما التي تخللها المشاكل.