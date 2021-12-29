شاهد .. (رفضتي تمثلي مع عادل إمام.. ليه؟) .. نجلاء فتحي تكشف سر خطير لاول مرة وتحكي ما حدث خلف كواليس فيلم عصابة حمادة وتوتو.!!

انت الان تتابع خبر (رفضتي تمثلي مع عادل إمام.. ليه؟) .. نجلاء فتحي تكشف سر خطير لاول مرة وتحكي ما حدث خلف كواليس فيلم عصابة حمادة وتوتو.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وتزايدت هذه الأقاويل خاصة بعد رفض نجلاء فتحى بطولة فيلم " عصابة حمادة وتوتو" حيث كانت مرشحة للبطولة قبل الفنانة الكبيرة لبلبة التي شاركت الزعيم عادل إمام العديد من الأعمال الفنية.

وبعد تزايد هذه الشائعات ردت الفنانة الجميلة نجلاء فتحى لتنفى كل ما قيل عن أنها تتخذ موقفاً ضد الزعيم عادل إمام.

وقالت نجلاء فتحى وقتها في تصريحات صحفية : "بالفعل عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو ، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم"