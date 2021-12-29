شاهد .. تفاصيل صادمة: هذه الممثلة الشهيرة بمأساة وحزن تعرضت للطلاق من جميع أزواجها بسبب طلب واحد غريب .. لن تتوقع ما هو؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة: هذه الممثلة الشهيرة بمأساة وحزن تعرضت للطلاق من جميع أزواجها بسبب طلب واحد غريب .. لن تتوقع ما هو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

رغم شهرة الفنانة نيللي إلا أن حظها في الحب والزواج علي العكس تماماً وقالت نيللي في أحد المجلات الفنية إنها تفضل الزواج من الرجل الذي تشعر بالحب والسعادة معه.



وقد تزوجت الفنانة نيللي أكثر من مرة كان أولها من المخرج حسام الدين مصطفى الذي أخرج لها العديد من الأفلام وكان الزواج تتويجا لقصة حب لكنه سرعان ما انتهى بالطلاق.

في حديث سابق عام 1971، أوضحت "نيللي"، أن حسام طلب يدها في ملهى بوسط العاصمة اللبنانية، وقدّم لها خاتم الخطبة، وكان ثمنه 1500 ليرة، ولكنها طلبت الطلاق منه بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج بسبب رغبته في اعتزالها الفن، وقالت له: "أنا عايزة أروح".



بعد خروج "نيللي" من أزمة انفصالها عن حسام الدين مصطفى، وقعت في حب الملحن "مودي الإمام"، وقررا الزواج، لكن هو الآخر طالبها بعد فترة قصيرة من الزواج بالتوقف عن العمل واعتزال الفن، فرفضت مرة أخرى وأصبحت "مطلقة" للمرة الثانية.



تزوجت نيللي بعد ذلك من خارج الوسط الفني من المنتج عادل حسني ثم من رجل الأعمال خالد بركات، ولكن الزواج انتهى بالفشل نتيجة رغبة أزواجها في أن تترك الفن وتعتزل،

كما قالت نيللي في حديثها مع مجلة الجزيرة عام 2005، ونفت شائعات زواجها من بعض المشاهير مثل محرم فؤاد ويوسف منصور الذي قدمت معه عدة أعمال فنية