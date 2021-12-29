شاهد .. محمد صبحي :يخرج عن صمته ويوجه إهانة قاسية للفنان محمد رمضان بسبب كلمة نمبر ون..ويرد اعتبار الزعيم عادل إمام؟

انت الان تتابع خبر محمد صبحي :يخرج عن صمته ويوجه إهانة قاسية للفنان محمد رمضان بسبب كلمة نمبر ون..ويرد اعتبار الزعيم عادل إمام؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

سخر الفنان محمد صبحي، من الألقاب الموجودة على الساحة الفنية، مثل لقب نمبر وان وغيرها من المسميات الموجودة على الساحة الفنية، وقال ساخرا: أنا مش نمبر ... لا أنا رقم 1000.



وأضاف صبحي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على شاشة "ETC"، مساء اليوم الإثنين،

أن موضوع تسمية الألقاب لا تزعجني ولا تحدث عندي أي غضاضه، حتى لو فنان قال جزمتى برقبتك أو أنا فوق الكل.

وتابع الفنان القدير محمد صبحي، أنه ضد أي تسميات، لأن التمييز بين الفنانين هو مدى نجاح العمل وليس الألقاب لأنها أصبحت كثيرة وأى فنان يستطيع عمل تركيبة للقب".



وجاءت تعليقات صبحي وفق ما يقول ناشطون لترد الاعتبار للزعيم عادل إمام، والذي يعتبر الرقم 1 في مصر، خاصة بعد تعمد رمضان إهانة الزعيم في مناسبات عديدة.



وقال صبحي: "في الماضي عندما كانوا يقومون بتسمية أي فنان من عظماء وعمالقة السينما، كانت نادرة وعزيزة، ولا تذهب لأي فنان، عكس ما يحدث في الوقت الحالي".