شاهد .. الحزن يخيم في السعودية :تم الكشف عن هوية الفنانة الخليجية وابنة المخرج الشهير..التي عثر على جثتها داخل شقتها في التجمع الخامس بمصر وتحديد سبب الوفاة؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

الكشف عن هوية الفنانة الخليجية التي عثر على جثتها داخل شقتها في التجمع الخامس بمصر وتحديد سبب الوفاة



كشفت التحريات في مصر، عن تفاصيل العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير متوفاة داخل شقة بالتجمع الخامس، بعد جدل واسع وتساؤلات عنها، لافتة إلى سبب الوفاة.

وفي التفاصيل، أشارت التحريات إلى أن الجثة تعود للفنانة السعودية، أريج عبد الله (24 عاما)، ابنة الملحن السعودي الراحل عبد الله محمد، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل شقتها.



وأوضحت التحريات أن وفاة أريج عبد الله كانت طبيعية بعد تعرضها لجلطة في الرئة، وأنها كانت تتلقى العلاج قبل وفاتها بأيام قليلة داخل أحد المستشفيات الخاصة،

فيما تدهورت حالتها الصحية، الأمر الذي وصل إلى إصابتها بجلطة في الرئة أدت إلى الوفاة، إذ عثرت خادمتها على جثمانها بعد وفاتها بساعات قليلة، وفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان الإعلامي، وحيد جميل، قد أعلن نبأ وفاة الفنانة عبر حسابه على تويتر، ونعاها قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون،

انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله، ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد..رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة".