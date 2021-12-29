شاهد .. باطلالة فاضحة .. ريهانا تظهر بقميص شفاف كشف جسمها كما هو من دون ملابس داخلية !

انت الان تتابع خبر باطلالة فاضحة .. ريهانا تظهر بقميص شفاف كشف جسمها كما هو من دون ملابس داخلية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت النجمة العالمية ​ريهانا​ صورة جديدة لها على موقع التواصل الإجتماعي.

وبالصورة ظهرت ريهانا بقصة شعر جديدة باللون الزهري والتي أظهرت جمال وجهها، وارتدت قميصاً أبيض أظهر تفاصيل صدرها بشكل فاضح جداً الأمر الذي أحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد انهال المتابعين بالتعليقات على منشور ريهانا معبرين عن حبهم لها و عن اعجابهم بجمالها.

ويشار الى أنها ليست المرة الأولى التي تثير ريهانا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي فقد كانت قد كشفت سابقاً عن طريقتها السرية للاستمتاع بالعلاقة الحميمة مع الشريك واشارت الى انها تفضع ان تكون هي الطرف الخاضع في العلاقة لا تكون هي من يسيّر الامور خلال هذا الوضع الحميم.

وقالت انها تحب ان يطلب منها الشريك القيام بأمور وان تلتزم هي بها لا ان تكون هي صاحبة الافكار.