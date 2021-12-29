شاهد .. تفاصيل صادمة حيرت الأردنيين..مؤسس قناة طيور الجنه خالد مقداد يُخفي طفلين عن الكل.. وما السر الكبير والخطير الذي كشف وخرج للعلن؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة حيرت الأردنيين..مؤسس قناة طيور الجنه خالد مقداد يُخفي طفلين عن الكل.. وما السر الكبير والخطير الذي كشف وخرج للعلن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/29 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي )

سر خطير عن خالد والد جنى والوليد مقداد خرج إلى العلن يتعلق بطفلين لا يوليهما اهتماماً كثيراً مثل باقي أولاده الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.



خالد والد جنى والوليد مقداد عند البحث عن أولاده على محرك البحث غوغل يظهر سر أنه لديه 6 أطفال بينما الجمهور المعتصم مع جنى والوليد وسند

لكن الصادم في الموضوع أن عبر محرك البحث هناك إياد وجاد أيضاً من ضمن الأطفال لكن ما تأتي العائلة على ذكرهما.



من جهة أخرى، أصبحت ثروة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة خيالية مع الوقت، وقد بلغت رأس مال قوي جدًّا، حتّى وصلت إلى حدٍّ كبير، بمساعدة عائلته.



في التفاصيل، تداولت العديد من مواقع التواصل أخبار حول الثروة التي يمتلكها مؤسس قناة “طيور الجنة” خالد المقداد،

حيث قدرت بـ “10 مليون دولار”، بعد أن إنتشرت العديد من الأخبار أن عائدات القناة التي يمتلكها تقدر بـ 200 ألف دولار سنوياً.

هذا الأمر، أعاد إلى ذاكرة الجمهور صورة معتصم بالله المقداد الذي ظهر إلى جانب سيارة لمبرغيني سابقاً، فتم تداولها مجدداً على أنها

هدية من والده بمناسبة عيد ميلاده، رغم نفيه سابقاً ذلك الخبر، مؤكداً أنها سيارة صديقه وكان برفقته بعد النجاح بالثانوية العامة.



وكانت قد ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل زفاف ابنته الذي جرى قبل ايام وتحوّل لحديث الجمهور والمتابعين.



وقال البعض أن سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن زفاف ابنته هو عدم موافقته على العريس لكن تبين أن هذا الأمر ليس صحيحاً.