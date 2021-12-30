شاهد .. اتفرج ولأول مرة ظهور والدة ياسمين عبد العزيز.. والتى خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها الأخاذ والجمهور يعلق نسخه طبق الاصل؟

انت الان تتابع خبر اتفرج ولأول مرة ظهور والدة ياسمين عبد العزيز.. والتى خطفت الأنظار وسحرتها بجمالها الأخاذ والجمهور يعلق نسخه طبق الاصل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديده قام الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز،

بمشاركتها جمهوره ومتابعيه،عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



ونشر وائل عبد العزيز، صورة لوالدته في أول ظهور لها إعلاميًا، والتي خطفت أنظار الجمهور بجمالها.

وأبدى الجمهور إعجابه بجمال والدة ياسمين عبد العزيز، حيث قال أنها نسخة طبق الأصل من ابنتها.



وفي وقت سابق، وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة عاجلة إلى شقيقته ياسمين، الساعات الماضية، والتي تخضع حاليًا للعلاج بالخارج في سويسرا.

ونشر وائل عبد العزيز، صورة لياسمين، تظهر فيها برفقته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وعلق عبد العزيز، على الصورة وكتب :”وربنا واحشتيني وواحشتي الناس كلها”.

وفي وقت سابق، قام وائل عبد العزيز، بالكشف عن أخر تطورات حالتها الصحية كما طمأن جمهورها ومحبيها عليها، وذلك من خلال منشور جديد قام بنشره عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.



حيث كتب وائل، عبر المنشور: ”ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها اشاعه وضيعه “ ربنا يجعل يومي قبل يومها ”.