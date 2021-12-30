شاهد .. ترف باذخ ورفاهية: جولة مفصلة بالكامل لن تتخيل الفخامه والاناقه من الداخل.. في منزل عائلة طيور الجنه في تركيا؟

انت الان تتابع خبر ترف باذخ ورفاهية: جولة مفصلة بالكامل لن تتخيل الفخامه والاناقه من الداخل.. في منزل عائلة طيور الجنه في تركيا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

حرص عصومي ووليد على أخذ محبيهما في جولة مفصلة في أرجاء منزلهما في تركيا، وذلك بعد أن كشفت عائلة المقاديد سلفاً عن انتقالها للعيش هناك.

منزل عائلة المقاديد في تركيا

اصطحب المعتصم والوليد مقداد الجمهور في جولة سريعة داخل منزل عائلة المقاديد في تركيا، وانضم إليهما أشقائهما جنى وإياد وجاد من أجل حديث كل عن غرفته الخاصة.

ولكن في البداية، كشف الوليد مقداد للجمهور عن سبب عدم تجاوبه في الفترة الأخيرة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهو أنه كان حزين على فراق أصدقائه وأحبائه وانشغاله في حزم أغراضه من أجل الانتقال إلى تركيا.

بدأت الجولة في منزل عائلة المقاديد الجديد، من باب الشقة ثم إلى المطبخ ليوضح الوليد مقداد في هذه اللحظة أن البيوت في تركيا عادة ما تكون غرفة الطعام ملاصقة للمطبخ.

كما كشفت الكاميرا عن وجود مائدة أخرى في غرفة المعيشة، ليكشف الوليد مقداد أن سبب ذلك لقدوم العديد من الضيوف إليهم، فيكون هناك مكان متوفر من أجل استيعاب الجميع.

انتقلت كاميرا عصومي ووليد إلى الشرفة التي بها مقاعد وأريكة مع وجود أرجوحة معلقة، ثم صور الثنائي تفاصيل غرفة جنى التي جاءت مطلة على الشرفة وتحتوي على العديد من عرائس "باربي"،

يليه صور الشقيقان غرفة التوأم إياد وجاد التي تتكون من سريرين منفصلين مع وجود خزانة وطاولة صغيرة من أجل مساعدتهما على المذاكرة.

وكشف المعتصم بالله مقداد أثناء حديثه على أنهم سافروا بحوالي 30 حقيبة، وحتى الآن لم يفرغوا كل المحتويات بعد ومازالت الحقائب مكدسة في الممرات.

بعد تفقد أرجاء المنزل، حرص عصومي ووليد على اصطحاب الجمهور في جولة أخرى من أجل التعرف أكثر على المكان حول البناية، حيث التقيا بوالدهما خالد مقداد الذي كان يستمتع بالجو بصحبة صديقه.

وأظهرت جولة عصومي ووليد أسفل منزلهما في تركيا، على تفاصيل المكان الذي يحتوي على أحواض مياه كبيرة بها نافورة، مع وجود حمامات سباحة مغلقة وصالة جيم مطلة عليها.

وفي نهاية الفيديو، وعد عصومي ووليد محبيهما بنشر المزيد من الفيديوهات من تركيا من أجل استكشاف المكان.