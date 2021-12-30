شاهد .. أتذكرون الممثله..سنية.. زوجة ابن الوزير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. لن تصدق كيف غير المرض ملامحها بشكل مرعب ومخيف؟

انت الان تتابع خبر أتذكرون الممثله..سنية.. زوجة ابن الوزير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. لن تصدق كيف غير المرض ملامحها بشكل مرعب ومخيف؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

قام رواد مواقع التواصل بإعادة نشر وتداول صورة حديثة للنجمة ناهد رشدي، والتي غابت عن الأضواء منذ سنوات عديدة نتيجة للمشاكل الصحية التي تمر بها.



وفي الصورة ظهرت الفنانة القديرة ناهد رشدي بملامح مرهقة حيث بدا عليها التقدم في السن وملأت التجاعيد وجهها.

وفي لقاء سابق أرجعت الفنانة ناهد رشدي، أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إلى ظروف صحية.



وقالت خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية.

وأضافت أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.



وقد عرف المشاهدون ناهد رشدي من خلال ظهورها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، في تسعينيات القرن العشرين خاصة في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي جسدت فيه دور "سنية عبدالعفور البرعي".