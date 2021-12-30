شاهد .. ترف باذخ واناقة خيالية .. شاهدوا فخامة واناقة منزل الفنانة (اروى) .. شيء لا يصدق (اللهم لا حسد!)

انت الان تتابع خبر ترف باذخ واناقة خيالية .. شاهدوا فخامة واناقة منزل الفنانة (اروى) .. شيء لا يصدق (اللهم لا حسد!) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يتميز ديكور الفنانات بشكب عام، بالجمال والفخامة، حيث ظهر منزل أروى بالفخامة والطراز العصري في نفس الوقت، ونرى ذلك من خلال اختيارها للأثاث والصمديات التي ابتاعتها من مختلف دول العالم، خلال سفراتها التي كانت تقوم بها.

ويروي ديكور مدخل المنزل الكثير عن شخصية أصحاب البيت، لهذا اهتمت أروى بمدخل منزلها بما يلائم ذوقها الراقي ووضعت كونسولاً باللون البني، مع مرآة كبيرة مزخرفة بإطار خشبي، وفق (الجميلة).

غرقة الجلوس

في منزل أروى اكثر من غرفة جلوس، حيث اختارت كنبة باللون البيج مع أرائك مقابلة لها من اللون نفسه، وقامت بكسر اللون بوسائد صفراء.

لم تنس أروى وضع مصباح أبيض اللون في غرفة المعيشة الخاصة مع ضوء ليد ابيض، مع قاعدة للمصباح مصممة بحرفية، مما يبرز أناقة التصميم.

صالون أفريقي

اختارت أروى أن تأخذنا في رحلة إلى البراري وخيوط الشمس الذهبيّة ودفء افريقيا من خلال صالون منزلها الذي اختارته من الطراز الافريقي الذي يعرف بنعومته وقوّته في آن.

ينعم هذا الصالون بإطلالة مباشرة على الحديقة الخارجية، من خلال واجهات الزجاج الضخمة كما يشهد على أعمال الخشب بصورة فنيّة في تصميم السقف العالي كذلك، يعكس الجدار المكسو بقطع الحجارة التي تحوط الموقد أجواء افريقيا.

غرفة النوم

من خلال فيديو نشرته اروى، نراها وهي جالسة إلى سريرها الذي يتميز بظهر أبيض اللون وإلى جانبه مصباح ليلي بإضاءة مودرن.

أما الحائط خلف السرير فيظهر مشهدية ناعمة لاشجار لنباتات ذهبية باعتة على خلفية بيضاء، مع عناصر ديكور تتمثل بقضبان من الخشب، هو نفسه خشب باب الغرفة البنّي اللون.