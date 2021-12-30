شاهد .. بإجر اطلالة في الكون... السعودية مودل آش تنافس كيم كارداشيان بإستعراض حجم مؤخرتها الكبيرة .. بالصور

انت الان تتابع خبر بإجر اطلالة في الكون... السعودية مودل آش تنافس كيم كارداشيان بإستعراض حجم مؤخرتها الكبيرة .. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت النجمة السعودية، مودل آش ، موجة جدل بين المتابعين بعدما ظهرت في إطلالة حديثة تنافس نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في استعراض حجم مؤخرتها.

وكانت البداية بنشر الشابة السعودية صورة حديثة وفاضحة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".وظهرت مودل آش، في الصورة، تستعرض حجم مؤخرتها وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض.

وبدت مؤخرة النجمة السعودية، كبيرة جدا أكثر من العادة، وكانت مرتدية روب نوم قصير باللون الرمادي.

وبعدها انهالت تعليقات المتابعين بغزارة على الصورة، وتساءل بعضهم إن كانت #مودل_آش ، قد خضعت لعملية تكبير جديدة لمؤخرتها، خاصة بعدما بدأ الفرق كبير جدا بين إطلالتها السابقة والحالية.

كما أكدوا أن مودل آش، تحرص في إطلالتها على منافسة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، في استعراض حجم منحنياتها.

متابعون آخرون من المملكة العربية السعودية، عبروا من جهتهم عن غضبهم الشديد، من جرأة مواطنتهم عارضة الأزياء مودل آش، ووجهوا لها انتقادات حادة.

ومؤخرا شاركت مودل آش، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بصور مشابهة للصورة السابقة.

كما نشرت ايضا فيديو جريء جدا لها عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وظهرت عارضة الأزياء السعودية في الصور تستعرض مؤخرتها، فيما ظهرت بمقطع الفيديو ترقص بملابس ضيقة للغاية فصلت أعضاءها التناسلية بشكل واضح.