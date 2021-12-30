شاهد .. طرد زوجته من بيته للشارع.. وتزوج يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز.. وما فعله بابنته شيء لايخطر على البال ولا الخاطر.. الوجه الآخر لنجم مسرح مصر علي ربيع ؟

انت الان تتابع خبر طرد زوجته من بيته للشارع.. وتزوج يوم دفن الفنانة دلال عبد العزيز.. وما فعله بابنته شيء لايخطر على البال ولا الخاطر.. الوجه الآخر لنجم مسرح مصر علي ربيع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/30 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

علي ربيع أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر اليوم رغم صغر سنّه 32 عاماً عاش فترة صعبة على الصعيد العاطفي بعد أن فضحته زوجته الأولى.



من المعروف أنّ علي بعيد عن الإعلام ونادراً ما يتطرّق إلى حياته الخاصة وعلاقته بزوجته، ولكن بعد أن أنجبا طفلتهما الأولى “مليكة” وقعت الحرب بينهما.

خلافات خاصة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الزوجة والتي كشفت أنّ زوجها عاملها وإبنتها بطريقة غير محترمة.



كما أكّدت أنّه طردهما من منزله بطلب من والدته حسب قول الزوجة، فما كان منها إلاّ أن فضحته عبر السوشيال ميديا وأكدّت أنّها لن تسامحه على ما فعله بها وبابنتها.



ولكن علي لم يردّ على كلّ هذه البلبلة وصدم الجميع عندما انتشر خبر زواجه من شابة خارج الوسط الفني بعد عام تقريباً على فضيحته مع زوجته الأولى.

حفل زفاف علي ربيع لم يلقَ الاهتمام الإعلامي الكافي، بسبب رغبة الفنان علي ربيع فى إخفاء كافة مشاهد الفرح في اليوم الذي دُفنت فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، وأبكى عدداً كبيراً من محبيها وجمهورها.



أقيم حفل زفاف علي ربيع في القاهرة، وحضر عدد قليل من الفنانين أبرزهم أحمد الشامي وكرم جابر، إذ طلب منهم «ربيع» عدم نشر أي صور أو فيديوهات بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.



تزوج الفنان علي ربيع فتاة تدعى «سلسبيل محمد»، هذه الزيجة هي الثانية لـ«ربيع» بعد طلاقه منذ عام من ندى محمود، التي أنجب منها طفلته الوحيدة «مليكة»، ونشبت بينهما خلافات عديدة أدت إلى الانفصال.